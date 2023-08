Hullámvasúról lezuhanó kés talált fejbe egy kislányt

A kislány a családjával volt a Lancasterben található Dutch Wonderland vidámparkban szombaton, amikor a fejét egy hullámvasútról lezuhanó tapétavágó eszköz eltalálta – közölte az East Lampeter Township rendőrség szóvivője.

Young girl struck in head at Pennsylvania amusement park when box cutter falls out of roller coaster rider’s pocket https://t.co/NBiLKJpaCZ pic.twitter.com/lFDuzqolo6

— New York Post (@nypost) August 17, 2023