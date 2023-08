Herszonnál próbálhatják áttörni a frontot az ukránok

A jobb partot még tavaly szeptemberben foglalták vissza az ukrán csapatok, azonban a nyári ellentámadás eddig elkerülte a területet. Közben a front keleti részén kijevi jelentések szerint

Moszkva viszont továbbra is azt állítja, hogy az ellentámadás sikertelen.

💥Ukrainian army hit a Russian training camp with HIMARS rockets. Multiple deads and woundeds have been reported. pic.twitter.com/TrGaKVH2yU

— Journalite (@journaIite) August 16, 2023