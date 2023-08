Nem mindennapi ügyben indított pert az étterem ellen a dühös vendég

Az eset az Eataly nevű éttermben történt Bostonban.

A nő tavaly októberben látogatott el férjével az étterembe, amelynek egy részében kóstolókat kínáltak a vendégeknek. Egy darab sonka véletlenül a földre esett, a nő pedig állítása szerint megcsúszott rajta és az esés közben eltörte a bal bokáját.

A New Hampshire couple is suing Eataly Boston after the woman said she slipped on a piece of prosciutto and fractured her ankle. https://t.co/hmFissZhxa

— NBC News (@NBCNews) August 15, 2023