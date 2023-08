Megrohanták az ingyenpénzt adó bankautomatákat az ügyfelek

A Bank of Ireland vasárnap helyi idő szerint délután értesítette ügyfeleit, hogy az internetbank és a mobilalkalmazás is meghibásodott.

A súlyos informatikai hiba azt eredményezte, hogy azok is hozzáférhettek 1000 eurónyi (386 ezer forint) kézpénzhez, akiknek egyáltalán nem volt fedezet a számláján.

A rendőrségen három városból is jelentettek kígyózó sorokat a bankautomaták előtt, ahol emberek százai próbálták meg felvenni az ingyenpénzt annak ellenére, hogy a rendőrök figyelmeztették őket: az összeget nem tarthatják meg.

Long queues form at ATMs in Irish cities after Bank of Ireland’s banking error allows customers to withdraw €1000 despite insufficient funds. pic.twitter.com/fB0UbrrESo

— Coingraph | News (@CoingraphNews) August 16, 2023