Soha nem érte még ekkora orosz rakétatámadás Nyugat-Ukrajnát, többen meghaltak

Egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el mintegy két órán keresztül, amely hely idő szerint hajnali 2 óra körül (magyar idő szerint 1 órakor) kezdődött. Lemberg polgármestere, Andrij Szadovij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról számolt be, hogy egy égő lakóház kiürítésére adtak utasítást.

Lviv, NOW. Russian missiles just hit residential block. pic.twitter.com/NGgypXqXTw

A lembergi támadás, és az ottani károk teljes mértéke egyelőre nem ismert. Korábban Makszim Kozickij, a terület kormányzója jelentette be, hogy „orosz rakéták csoportjai” tartanak a régió felé.

Az ukrán média arról számolt be, hogy

The aftermath of the russian missile strike in Lviv Oblast as of 07:00:

– Rocket debris fell on multi-apartment residential buildings, causing a fire. People were evacuated from the buildings, several were injured.

– In one of the city’s supermarkets, the ceiling collapsed due… pic.twitter.com/m55teAsaYt

