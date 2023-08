Palesztin fegyvereseket lőtt agyon az izraeli hadsereg Ciszjordániában

Az izraeli hadsereg tűzharcban agyonlőtt két palesztint Jerikónál egy éjjeli razziáján – jelentette a helyi média kedden.

A 16 éves Kuszaj Omar Szulejman al-Waldzsi, és a 25 éves Mohammed Ribihi Nadzsum vesztette életét az Akabat Dzsaber nevű, Jerikó melletti menekülttáborban kitört összecsapásban a palesztin egészségügyi minisztérium közlése szerint.

Az izraeli biztonságiak beszámolója szerint a két palesztin fegyveres az izraeli erőkre lőtt, melyek egy körözött palesztin letartóztatására hatoltak be a menekülttáborba.

Az izraeli egységek kedden nyolc palesztint vettek őrizetbe Ciszjordániában, s eközben több esetben erőszakot is kellett alkalmazniuk. Hétfőn késő este palesztin fegyveresek tüzet nyitottak a Ciszjordánia északi részén, Dzsabed városból egy közeli katonai állásra, négy napon belül harmadszor. Előzőleg, vasárnap és pénteken is célba vették ugyanezt az őrhelyet, de nem okoztak sérüléseket.

Az elmúlt másfél évben jelentősen megnőtt Ciszjordániában az erőszakos cselekmények száma. A The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál összesítése szerint 171 ciszjordániai palesztint öltek meg ebben az időszakban – többségüket összecsapásokban az izraeli biztonsági erőkkel, vagy támadások során, de civilek is áldozatul estek, és többen tisztázatlan körülmények között haltak meg.

Idén 26 embert halt meg, és többen súlyosan megsebesültek Izraelben és Ciszjordániában végrehajtott palesztin terrortámadásokban.

Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Jordániától Ciszjordániát – benne Kelet-Jeruzsálemet – és Egyiptomtól a Gázai övezetet. A palesztinok ezeken a területeken tervezik független államuk kikiáltását.

Izrael azonban az utóbbi években növelte az ott létesített zsidó telepek számát és méretét; jelenleg mintegy félmillió izraeli állampolgár él ezeken a részeken, noha a nemzetközi jog tiltja civilek betelepítést megszállt területekre. A palesztinok a béke akadályának tekintik betelepítéseket, és ebben széles körű nemzetközi támogatást élveznek.