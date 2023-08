Megszólalt a nő, aki három ember halálát okozta főztjével

Hárman meghaltak Ausztráliában egy gombaétel elfogyasztása után, a rejtély középpontjában álló nő pedig, aki az ételeket készítette, most először szólalt meg a tragikus estéről. Erin Patterson ez idáig nem volt hajlandó válaszolni a gyilkossági nyomozók vagy a média kérdéseire a feltételezett halálos gombamérgezés részleteivel kapcsolatban – írja az NBC News.

Erin Patterson, the woman who cooked and served a meal that is believed to have killed three people and left another fighting for his life in Australia, has spoken out to give her version of events. https://t.co/amm4IyZ1i2

— NBC News (@NBCNews) August 14, 2023