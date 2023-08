Kelemen Hunor a kulturális intézményeket érintő költségcsökkentő tervek elvetésére kérte a román kormányfőt

A kulturális intézményeket érintő költségcsökkentő tervek elvetésére kérte a román kormányfőt Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke – írta kedden közösségi oldalán a politikus.

A szövetségi elnök bejegyzésében kifejtette: egy hete arra kérte Marcel Ciolacut, hogy a bukaresti kormány vesse el a pár hete kezdeményezett „kulturális gyilkossági kísérletet, ezt a reformnak álcázott mélységesen mély butaságot”. Kelemen Hunor szerint ennek a szemétkosárban a helye. „Aki a kultúrát támadja, előbb vagy utóbb eljut oda is, hogy a könyvek nem nyomtatva, hanem égetve jók” – fogalmazott bejegyzésében.

Az RMDSZ elnöke a 14. Kolozsvári Magyar Napok hétfő esti nyitógáláján mondott köszöntőbeszédében is szót emelt a román kormány költségcsökkentő tervei ellen, amelyek a magyar kulturális intézményeket hatványozottan érintik, különösen a székelyföldi kisvárosi múzeumok, színházak léte kerül veszélybe.

Rámutatott, hogy amit a román kormány tervez, már ismert az erdélyi magyarság számára, „azt már láttuk és harcoltunk ellene”. Mint mondta, ez az erdélyi magyarságot jobban érinti, mint a román többséget, ezért is „éberebb és hangosabb”.

„A kormány a minap hadat üzent az önkormányzatoknak, hadat üzent a kultúrának, és bár lehet, hogy nem ez volt a közvetlen célja – nem tudhatjuk -, hadat üzent mindannak, amit az elmúlt három évtized során elértünk”

– mondta az RMDSZ elnöke.

Ismertette, hogy a bukaresti elképzelés szerint az önkormányzatok a jövőben saját forrásaik legfeljebb 7,5 százalékát fordíthatnák a „kultúra, szabadidő, vallás, sport” területén működő intézmények, tevékenységek támogatására, míg jelenleg 25-30 százalékából teszik ugyanezt.

Emlékeztetett, hogy

Brancusi és Enescu, Bartók és Ady földjén Európai Uniós szinten jelenleg is nagyon kevés pénzt szánnak a kultúra támogatására.

„Ezt, a nemzeti össztermék és a költségvetés egésze szempontjából egyaránt kicsiny összeget akarják most tovább kurtítani, központi parancsra, a helyi közösségek érdekeivel és igényeivel szembefordulva!” – jelentette ki.

Kelemen Hunor volt kulturális miniszterként a tervek kivitelezhetetlenségére is felhívta a figyelmet.

„Nem lehet a nagy zenekarból gyököt vonni” – fogalmazott. Kifejtette, hogy az összes érvét felsorolta Marcel Ciolacu kormányfőnek, és kérte: vessék el a tervet.

„Ígéretet is kaptam, hogy így fog ez történni, de óvatos duhajként csak annyit mondok: várjuk meg a végét”

– jelentette ki.

Emlékeztetett: 11-12 éve kulturális miniszterként meg tudott akadályozni „egy ehhez hasonló ámokfutást”, de az RMDSZ most nincs kormányon. „Meg kell tennünk mindent, meg kell akadályoznunk azt, hogy a kulturális intézmények, amelyeket megteremtettünk, működtetünk, amelyek önkormányzati fenntartásban vannak, tovább élhessenek” – összegzett.

A román kormány néhány hete jelentette be költségcsökkentő terveit, a sürgősségi kormányrendelet-tervezet ellen több székelyföldi elöljáró is szót emelt, a színházak, múzeumok munkaközössége is tiltakozott.