A tavak és a tengerpartok vagy kiszáradtak, vagy pedig felmelegedtek Tunéziában, ezáltal az Európa és Afrika között megpihenő vándormadarak alig találnak maguknak vizes élőhelyet. Ahova korábban fészket raktak, ott most szárazsággal és homokkal találkozhatnak, melyre 20 éve nem volt példa. A folyamatos száradás miatt a városok is egyre közelebb kerülnek a lagúnákhoz, mely a hulladékszennyezést is növeli.