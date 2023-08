Drogkartellek és embercsempészek nyerészkednek az illegális migráción

Együttműködnek az embercsempészek és a mexikói drogkartellek az Egyesült Államok déli határánál. A kábítószerkereskedők is hasznot akarnak húzni ugyanis a migrációból, így arra kényszerítik az illegális bevándorlókat, hogy nekik is fizessenek.

Egyre kevésbé tudja kordában tartani a migrációt az amerikai kormány. Joe Biden elnök a múlt héten ismét négymilliárd dollárt kért a törvényhozástól, de a pénzt leginkább a migránsok ellátására és nem határvédelemre akarják költeni.

„Az embercsempészek és a drogkartellek egyre inkább együttműködnek, összefonódnak a folyamat segítésében, vagy hogy abból minél nagyobb hasznot húzzanak. Nyilvánosságra került néhány felvétel arról, hogy drogkartellekhez tartozó emberek késekkel arra kötelezik, fenyegetik a migránsokat, hogy fizessenek, másképp nem engedik őket az Egyesült Államok határához. Így tehát sajnálatos módon kis túlzással azt is el lehet mondani, hogy az USA határát a mexikói kartellek emberei is ilyen módon védelmezik” – közölte a közmédia New York-i tudósítója.