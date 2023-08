Banális dolog miatt zuhant majdnem az óceánba egy utasszállító

A hatóságok közlése szerint az incidenst a pilóták közötti félreértés okozta, a kapitány által kiadott utasítást ugyanis rosszul hallotta a pilóta, ezért nem a kérésnek megfelelően teljesítette.

Mint az már ismert, a United Airlines Boeing 777-es gépe Hawaiiról indult útnak tavaly decemberben, de amikor elérte a 670 méteres magasságot hirtelen zuhanni kezdett, és pár másodperc alatt több mint négyszáz métert süllyedt.

Investigators reveal why plane plummeted to just above ocean’s surface last year https://t.co/GQVuaKOK41 pic.twitter.com/mw239yWqFm

— The Independent (@Independent) August 12, 2023