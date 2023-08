A nyaralók emelték le a roncsot a sérültekről, kempingezők közé hajtott egy autó

Kilencen megsérültek, miután egy autó sátrakat tarolt le egy kempingben a nyugat-walesi Newgale-ben szombat este.

Clare Harris, who runs the Newgale campsite in Pembrokeshire, has said the baby is “okay” after the ordeal https://t.co/mStesSamsu

— Sky News (@SkyNews) August 13, 2023