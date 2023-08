Özönvíz, óriási hullámfalak, mindent elsöprő orkán: újabb trópusi vihar fenyegeti Japánt, Kínát sem kíméli az ítéletidő

Újabb trópusi vihar fenyegeti Japánt. A Lán névre keresztelt tájfun már elérte a déli partokat, és meglepően gyorsan halad Tokió felé. A meteorológusok özönvízszerű esőkre és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. Eközben Kínát sem kíméli az ítéletidő, ott már többen életüket vesztették a hetek óta tartó esőzések miatt.

A Lan névre keresztelt tájfun helyi idő szerint péntek reggel már elérte a Tokiótól mintegy 1000 kilométerre fekvő Csisijima szigetét. A nyílt óceán felett még 200 kilométer per órás sebességgel tombolt. A partok közelében veszített erejéből, de a széllökések is meghaladták a 100 kilométer per órát.

A szemtanúk által közzétett felvételeken látni, hogy Lan

özönvízszerű esőt hozott magával, miközben az orkán erejű szél megtépázta a fákat, és hatalmas hullámokat korbácsolt a tengeren.

A japán meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a tájfun váratlan sebességel fejlődik. A déli szigeteken a hétvégén nagy mennyiségű csapadék és földcsuszamlás is várható. Előrejelzések szerint a trópusi vihar hétfőn eléri az ország nyugati és keleti részét, de több városra is lecsaphat, köztük Kóbéra, Kiotóra, Oszakára valamint a fővárosra, Tokióra.

Szinte egymást érik a pusztító viharok Japánban. Csütörtökön a Kanun tájfun söpört végig Kjusu szigetén, esőt, villámárvizeket és földcsuszamlásokat okozva. A Kanun ráadásul egy héten belül másodszor tért vissza Japánba. Korábban ugyanis már letarolta Okinavát,

ott ketten meghaltak, és csaknem százan megsérültek a több mint három napig tartó viharban.

A Kanun tájfun azonban Kínát sem kíméli. Az elmúlt hetekben rekordmennyiségű csapadék zúdult az ország nagy részére. Északon a heves esőzések villámárvizeket és földcsuszamlásokat okoztak. Pénteken a sárlavina hidakat és utakat rongált meg, és több lakóházat is magával sodort.

Legkevesebb ketten életüket vesztették, 16-an pedig eltűntek. A hatóságok még szombaton is folytatták a kutatást, amelybe már a katonákat is bevonták. Kína északi részén eddig legkevesebb 80 ember vesztette életét a hetek óta tartó esőzések miatt.

Kiemelt kép: EPA/XINHUA / Zhu Xudong CHINA OUT