A phoenixi rendőrség múlt pénteken nyilvánította eltűntnek a 34 éves Jessica Christine Lindstromot, és közölte, hogy utoljára egy tanösvényen látták a nőt túrázás közben – írja a People.

Another heartbreaking update. Jessica Lindstrom was located and sadly is no longer with us. 💔 https://t.co/RtCVIgcney pic.twitter.com/ckBBLBLXN1

— Missing In America Network 🇺🇸 (@missingNamerica) August 5, 2023