Folyamatosak a Moszkva elleni ukrán dróntámadások, miközben Zelekszkij leváltotta a sorozóbizottságok korrupt vezetőit

Az orosz vezetés terrorcselekménynek tekinti a Moszkva ellen indított dróntámadásokat, pénteken is több ilyen, pilóta nélküli repülőt lőtt le a légvédelmük. Ukrajnában közben menesztik az öszzes regionális toborzóiroda vezetőjét, 30 ember ellen büntetőeljárás is indul – korrupció gyanúja miatt.

Hatalmas robbanással ért földet az a pilóta nélküli repülő, amit az orosz légvédelem lőtt ki Moszkva fölött péntek délelőtt. Az orosz sajtóban megjelent felvételekről a moszkvai védelmi minisztérium azt állítja: azokon egy ukrán harci drón látható.

Terrortámadásnak minősítették az incidenst, ami a tárca állítása szerint sem kárt, sem sérülést nem okozott.

„Még mindig a torkomban dobog a szívem. Pontban 10:36-kor történt. Késésben voltam, épp munkába siettem, amikor felrobbant. Még a járda is beleremegett. Azonnal bekapcsoltak az autóriasztók. Olyan hatalmas ereje volt a robbanásnak, hogy majdnem levitte a ruhámat” – mondta az egyik szemtanú.

Kapcsolódó tartalom

Egy időre a főváros melletti, vnukovói repteret is teljesen lezárták. A napokban nem először.

Július közepe óta már több mint egy tucatnyi alkalommal számolt be az orosz védelmi minisztérium arról, hogy ukrán harci drónokat semlegesített Moszkva légterében.

Az év eleje óta több mint százhúsz, Oroszország területén belül végrehajtott támadási kísérletről adtak hírt. Ezek többsége az ukrán határ menti Brjanszk valamint Belgorod régiókat érte. De beszámolóik szerint több tucatnyi pilóta nélküli repülőgépet lőttek le az elcsatolt Krím-félsziget felett is. Az orosz főváros elleni akciókról május eleje óta hallani. Az első ilyen épp a Kreml ellen irányult. De meghiúsították. Azóta több ukrán drónt lőttek le Moszkva nyugati külvárosai fölött, de még a főváros üzleti negyedében is.

Az ukrán katonai hírszerzés szóvivője pénteken kijelentette: az orosz főváros lakóinak még több hasonló támadásra kell felkészülnie.

Az egész országra érvényes riadót hirdetett az ukrán légvédelem pénteken. Kijev határában egy orosz rakétát le is lőttek, de három másik az ivano-frankivszki katonai repülőtér közelében csapódott be, több embert megsebesítve. A polgári áldozatok között egy gyerek is van – közölték a hatóságok.

Kapcsolódó tartalom

Újabb halálos légicsapás érte Zaporizzsját csütörtök este. Két napon belül ez volt a második. Ezúttal egy hotelt ért találat, ahol az oroszok állítása szerint külföldi zsoldosokat szállásoltak el – az ukránok szerint viszont gyerekeket és segélyszervezetek munkatársait.

A regionális toborzóirodák vezetőit Ukrajna szerte menesztik. Helyükre harcképtelen veteránokat neveznek ki, hogy az egész országban megszüntessék a hadkötelesek behívásával kapcsolatban kialakult korrupciót

– jelentette be Volodimir Zelenszkij pénteken.

„Összesen 112 bűnügyi eljárást indítottunk a toborzóközpontokban dolgozó tisztviselők ellen. Harminchárom toborzópanancsnokot, hadegészségügyi bizottsági tisztviselőt valamint munkatársat gyanúsítottunk meg. Több régióban bukkantunk hatalommal való visszaélésre. A tisztviselőket készpénzzel vagy kriptovalutával vesztegették meg” – foglalta össze a júliusban kezdődött vizsgálat eredményeit az ukrán elnök.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt képünk illusztráció. Tűzoltók és rendőrök a legutóbbi ukrán dróntámadásban megrongálódott épület előtt Moszkvában 2023. augusztus elsején. A drón ugyanazt az épületet találta el, amely a két nappal ezelõtt végrehajtott támadás során is megsérült. (Fotó: MTI/AP)