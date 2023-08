Átázott épületeket szárít és élelmiszert oszt Szlovéniában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Tartós élelmiszert oszt és nagyteljesítményű falszárító gépekkel vesz részt a szlovéniai Kranj városában az árvíz utáni helyreállításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a szlovén fővárostól 20 kilométerre, a Száva folyó mentén fekvő, mintegy 37 ezres lakosú településre megérkezett a 10 millió forintos segélyszállítmány. A szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési munkacsoportjának helyszínen tartózkodó tagjai a Szuverén Máltai Lovagrend Szlovéniában működő helyi szervezeteivel együttműködve kapcsolódnak be a károk felszámolásába. Péntek délutántól az árvíz sújtotta környező kistelepüléseken osztanak tartós élelmiszert a lakosságnak – írták.

Kiemelték: Kranj térségében az utak nagy része még augusztus 11-én is járhatatlan, az utcákat jelentős mennyiségű törmelék és hordalék borítja, az épületek nagy részét pedig eláztatta a településeken átzúduló villámárvíz.

A segélyszállítmányon túl 15 nagyteljesítményű falszárító gépet és több hordozható áramfejlesztő készüléket vitt a térségbe a szervezet. A szárító gépek a helyiségek levegőjéből a párát kiszűrve egyenletesen szárítják ki a falakat, ezzel megelőzik az épületek további károsodását.

Árvizek után a készülékeket házról-házra viszik tovább, nagyobb településrészek kiszárítása akár több hetet is igénybe vesz majd. A készülékek használatára a szlovéniai segítőket is betanítják. A szeretetszolgálat falszárító gépei 2010 óta számos árvíz helyszínén segítették a károk felszámolását és az újrakezdést, 2015-ben az akkori áradások után már Szlovéniában is használták ezeket a készülékeket – emlékeztetett a szervezet.

Kiemelt kép: Áradás megrongálta ház a szlovéniai Skofja Lokában 2023. augusztus 6-án. A szlovén kormányfõ szerint az országot történetének legsúlyosabb természeti katasztrófája sújtja, a heves viharokban és áradásokban négy ember életét vesztette, több százat ki kellett költöztetni otthonából és akár 500 millió euró kár is keletkezhetett. (Fotó: MTI/EPA/Ziga Zivulovic Jr)