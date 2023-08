Magyarázkodásra kényszerült az ukránok transznemű katonai szóvivője

A transznemű szóvivő a Twitteren (vagy immár X-en) azt kérdezte: „Tudjátok, mi a különbség köztük és köztünk? Nos, azon kívül, hogy mi Ukrajnáért, ezért a zászlóért harcolunk, a szabadságért és az ukrán emberekért, az oroszok a zsarnokságért és a diktatúráért teszik mindezt. Ez egészen egyszerű”.

– tette hozzá a szóvivő.

Know the difference between Ukrainian soldiers and Russian ones?

A lap szerint Ashton-Cirillo később – igyekezve menteni magát – megpróbálta kimagyarázni korábbi mondatait, s a közösségi oldalára feltöltött újabb videójában már arról beszélt, hogy viccnek szánta szavait. Az X-en megosztott videóban egy kartonkatona társaságában jelent meg. Az amerikai szóvivő azt nyilatkozta, hogy állítólag csak egy orosz katona kartonfigurájára gondolt.

A videóban meg is kérdezte a kartont, hogy szeretne-e reagálni, majd ő maga válaszolt, hogy nem, mert ő csak papírból van.

We won’t stand for Russkiy Mir or Russian Propaganda in Ukraine or anywhere else. pic.twitter.com/QejPcRP0gU

— Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) August 9, 2023