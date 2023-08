Ha a tájfun elől menekülsz, akkor is gondolj Kim Dzsongunra! – üzeni az észak-koreai kommunista párt

A Koreai-félszigetre csütörtökön lecsapott Khanun tájfun rendkívül heves esőzéseket okozott Dél-Koreában. Az egyre erősödő vihar okozta áradásokban egy ember életét vesztette, a tájfun pedig már a főváros, Szöul közelében található nagyobb településeket is veszélyezteti – közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

„Mindenekelőtt a fontos és értékes tárgyak, köztük a nagy vezért és tábornokot ábrázoló portrék, szobrok, fali mozaikok, halhatatlansági oszlopok biztonságának megerősítésére kell elsősorban összpontosítani” – idézi a Rodong Szinmun című napilapot az NK News nevű, észak-koreai hírekről, eseményekről angolul beszámoló hírportál.

1/4 🌀 As Typhoon Khanun approaches North Korea, citizens are ordered to prioritize protecting propaganda statues & monuments of the country’s leaders.

Despite emphasizing people’s safety, safeguarding these assets is deemed the first concern. https://t.co/BvZje66EPn pic.twitter.com/eEytyLbmhk

