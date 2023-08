Elhunyt Robbie Robertson, a The Band együttes gitáros-dalszerzője

Elhunyt Robbie Robertson, a The Band kandai-amerikai együttes gitáros-dalszerzője – közölte szerdán Jared Levine, a menedzsere.

A kanadai zenész szerdán halt meg 80 évesen, hosszú betegséget követően Los Angeles-i otthonában.

Statement from Robbie Robertson’s family. 📸 Luis Sinco pic.twitter.com/J9c79003D5 — Robbie Robertson (@r0bbier0berts0n) August 9, 2023

A The Band tagjai eredetileg a rockabilly-énekes, Ronny Hawkins bandájaként, a The Hawksként kezdték. A négy kanadaiból és egy amerikaiból álló „banda” kivált és 1965-1966-ban az éppen korszakot váltó Bob Dylan kísérőzenekaraként turnézott Amerikában.

A zenekar a hatvanas évek végére a The Band néven lett világhírű. Az arkansasi Levon Helm dobolt, Robertson gitározott, Garth Hudson és Richard Manuel billentyűs hangszereken játszott, a basszusgitáros pedig Rick Danko volt.

A legbefutottabb számaik az Up on Cripple Creek, a The Weight és a The Night They Drove Old Dixie Down voltak.

