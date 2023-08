Romániai környezetvédelmi miniszter: A román parlamentnek kellene dönteni a barnamedvék kilövési kvótájáról

Tánczos Barna korábbi romániai környezetvédelmi miniszter szerint a bukaresti parlamentnek kellene dönteni a védett barnamedvék kilövési kvótáiról. Mint bejelentette, szenátorként kezdeményezni fog egy erre vonatkozó törvénytervezetet.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa a Prima News hírműsor vendégeként beszélt tervéről. Azt mondta, hogy a Román Akadémia nehéz helyzetbe hozta utódját, Mircea Fechet jelenlegi környezetvédelmi minisztert, amikor javaslatot tett a kilövési kvótára.

Tánczos Barna szerint a tudományos grémiumot egyetlen jogszabály sem jogosítja fel erre, csak véleményeznie szabad az erre vonatkozó miniszteri rendeletet.

Elmondta:

miniszterként tiszteletből nem akarta kizárni az akadémiát a döntésből, de arra a következtetésre jutott, hogy nincs mit keresnie a törvényhozási folyamatban, mivel nincsenek szakemberei. Ha lennének, azok a folyamat korábbi fázisaiban is részt vettek volna – érvelt.

Rámutatott: a Román Akadémiának a korábbi kvótát megfelező döntése nyomán Mircea Fechet arra kényszerült, hogy vagy elfogadja az akadémia javaslatát, vagy engedély nélkül, esetleg a nemleges válasz ellenére jóváhagyja elődje tervezetét, ami bűnvádi eljárást eredményezett volna.

Tánczos szerint a jelenlegi helyzetre az egyetlen megoldás, ha a romániai barnamedve-populációra vonatkozó megelőzési és beavatkozási kvótát a parlament határozza meg, amely felelős az emberek biztonságáért.

A volt miniszter statisztikai adatokat idézett, melyek szerint Romániában 2016 óta 50-szeresére nőtt a medvék okozta károk száma, és 500-szorosra az értékük. Míg hét éve ezeket az ország hét megyéjéből jelentették, mára 23 megye érintett, azaz az ország területének több mint fele – mondta.

A műsorban Bukaresthez közeli megyék – Buzau, Arges, Prahova – politikusai is szót kaptak, akik egyetértettek az RMDSZ szenátora által javasolt módosításokkal. Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter augusztus elején jelentette be, hogy 220-ra csökkenti a Tánczos Barna által korábban jóváhagyott, közel félezres kilövési kvótát.

Az RMDSZ minisztere mandátuma utolsó napján írta alá a miniszteri rendeletet, mely szerint 426 barnamedvét megelőzési céllal, újabb 55 példányt pedig beavatkozási céllal lőttek volna ki.

Ezt a Román Akadémiának is véleményeznie kellett, amely azonban megalapozatlannak ítélte a számot. Romániában a környezetvédelmi tárca által korábban ismertetett felmérés szerint 7500 és 8100 között lehet a vadon élő barnamedvék száma.

A vadásztársaságok jelentései szerint az állatok egyre gyakrabban tűnnek fel olyan térségekben is, amelyek nem számítanak optimális élőhelyüknek, napjainkban már Közép-Erdélyben, a Partiumban és olténiai megyékben is látni medvét. Romániában a napokban Hargita, Beszterce-Naszód és Neamt megyéből is jelentettek olyan esetet, amikor emberre támadt medve.

