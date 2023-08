Robbanás volt egy orosz üzemben, többen megsebesültek

A detonáció oka az előzetes vizsgálat szerint a technológiai folyamatok megsértése volt. Hírügynökségi jelentések szerint a hatóságok kizárták a dróncsapás lehetőségét.

A kormányzó szerint a sebesültek közül három állapota súlyos, őket intenzív osztályon kezelik. A robbanás miatt összesen 19 embert szállítottak kórházba.

Heavy explosion in Sergiyev Posad, Moscow Oblast, some 70 km away from the center of the Russian capital. The incoming reports say that it was factory producing optical and optoelectronical components.

Source: https://t.co/YuVHpiDkKo

