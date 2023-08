Boldogan homokozott a kisfiú, pár pillanattal később bekövetkezett minden szülő rémálma

Az áldozatot, Arthur Emanuel Bitencourt-t úgy fotózták le, hogy mosolyogva, hüvelykujjait feltartva ücsörög a porban egy ásatási területen a dél-brazíliai Ipirangában, pillanatokkal később azonban már az életéért küzdöttek a mészkőpor belégzése miatt.

Tragic final photo of boy, 7, surrounded by toxic dust that killed him minutes laterhttps://t.co/OtwOo2MVR8 pic.twitter.com/yFu4bR3Gvb

— Mirror World News (@MirrorWorldNews) August 8, 2023