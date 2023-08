Öt kisfiával együtt halt meg az apa, miután visszarohant az égő házba a gyermekeiért

A hírek szerint a házban a lángok vasárnap, helyi idő szerint reggel hat óra környékén csaptak fel az ország keleti részén fekvő Queensland államban található Russell-szigeten.

A 34 éves Wayne Godinet és élettársa, valamint egy harmadik személy kimenekült az épületből, de az öt kisfiú bennrekedt.

#7NEWS: Queensland father’s final heroic act before he is killed in house fire with five sons https://t.co/ufnQ0gpZLk

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 6, 2023