Videó: kiszabadult egy medve a ládájából a repülőgép rakterében

Az iraki miniszterelnök vizsgálatot rendelt el annak a felderítésére, hogyan szabadulhatott el egy medve egy iraki repülőgép rakterében a dubaji repülőtéren.

A utasok elégedetlenek voltak a pénteki késés miatt, a közösségi médiában pedig felháborodást váltott ki a vasárnapi eset.

A gép kapitánya elnézést kért az utasoktól a pénteki késői felszállás miatt, és közölte velük, hogy egy medve kiszabadult a ládájából a repülőgép rakterében.

Az Iraqi Airways légitársaság szerint nem ők a hibásak a medve megszökése miatt, mivel az állat elkábítása és a repülőgépről való leszállítása az Egyesült Arab Emírségek szakembereinek a feladata volt. Szombaton közölték, hogy a medve szállítása a vonatkozó törvénynek és az eljárásoknak megfelelően, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által jóváhagyott szabványok alapján történt.

Unbearably Unexpected: Iraqi Airways Flight Delayed as Furry Stowaway Makes a Daring Escape! Watch the heart-pounding moment as a surprise passenger scampers free just moments before takeoff at Dubai airport.

