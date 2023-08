Tizenhat éves rejtélyt oldott meg a rendőrség: furcsa fejleményre derült fény

A vizsgálatok szerint a 39 éves korában eltűnt Jeana Lynn Burrusként azonosított nő maradványait 2007 februárjában fedezték fel egy erdős területen ásott sekély sírban a floridai Sarasotában.

A rendőrség elmondása szerint a nő halála ügyében tizenhat éve folytatott nyomozásban csupán tavaly novemberben történt érdemi előrelépés, akkor sikerült ugyanis egy új generációs DNS-vizsgálat segítségével azonosítani a maradványokat.

Skeletal remains found in 2007 have been identified as Jeana Lynn Burrus. She was never reported missing and now Sarasota County deputies want to know if anyone knew the Burrus family in 2005-2006. https://t.co/qU8yVtncRe pic.twitter.com/bTDfprCAWQ

