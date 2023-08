Kiképzés közben lezuhant egy katonai repülőgép, a pilóták meghaltak

A Colombótól mintegy 260 kilométerre keletre fekvő, Trincomalee városában lévő China Bay légi bázisról felszálló, kínai gyártmányú PT-6-os repülőgép gyakorlat közben zuhant le.

A szóvivő elmondása szerint a hatóságok megtalálták a két pilóta holttestét. Vidzseszinge azt is hozzátette, hogy a Srí Lanka-i légierő parancsnoka, Udeni Radzsapaksza vizsgálóbizottságot hozott létre az ügy kivizsgálására.

Air Force Commander has appointed a committee to probe the PT-6 training aircraft crash incident in China Bay Trincomalee. #Lka pic.twitter.com/QSCHJYxZJZ

