Horgászni indult a csónakjával, majd 35 órára eltűnt: halálra rémült attól, ami történt vele

A 25 éves Charles Gregory kora reggel horgászni indult csónakjával, ám miután hosszú ideig nem tért vissza a floridai St. Augustine-ben csónakkikötőjébe, családja értesítette a hatóságokat.

Apja, Raymond Gregory elmondása szerint egy hullám felborította a fia csónakját, amely messze elsodródott a parttól. Charles elhagyta a mentőmellényét és a mobiltelefonját is, a nyílt óceánon töltött idő alatt cápák kerülgették és medúzák csípték meg.

#FinalUpdate @USCG crews rescued 25YO Charles Gregory, Saturday, after he went missing on a 12-foot jon boat, 12 miles offshore of #StAugustine, #Florida.

Press release: https://t.co/OGaPL6S6nS#USCG #CoastGuard #SAR pic.twitter.com/WezyZHEXB8

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 5, 2023