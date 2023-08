Tűzvészek pusztítanak Szardínia szigetén

Több tűzvész is kitört vasárnap az olaszországi Szardínia szigetén.

Nuoro térségében több luxusvillát is evakuálni kellett a tengerparton. Mindemellett turistákat kellett kimenekíteni egy kempingből, ahol egy tűz miatt több gázpalack is felrobbant. Az olasz sajtó beszámolója szerint az erős misztrál szél is táplálja a lángokat, amelyek narancsültetvényeket is elpusztítottak a szigeten.

A római Ciampino katonai repülőtérről két Canadair típusú tűzoltó-repülőgép indult, hogy segítsen a több tucat tűzoltónak megfékezni a lángokat. „Posada városának környékén hatalmas tűz van” – mondta Giorgio Fresu, a városi tanács egyik tagja. Hozzátette, hogy a sziget déli részén több mezőgazdasági üzem is a lángok martalékává vált.

„Bár nincs teljes bizonyosság, nehezen tudom elhinni, hogy a lángokat nem gyújtogatás okozta. Óriásiak a régiónkat sújtó károk, ez olyan seb, amely nem fog egyszerűen begyógyulni” – hangsúlyozta Salvatore Piu, Muravera kisvárosának polgármestere.

Az utóbbi hetekben jelentős, emberéleteket követelő tüzek voltak Szicília szigetén is. A római kormány bejelentette, hogy súlyosbítani akarja a gyújtogatás bűncselekményének büntetési tételét.