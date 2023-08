Órákon belül lejár a Nigernek adott ultimátum, akár a háború is kitörhet a Száhel-övezetben

A nigeri junta a hétvégén tovább tudta erősíteni hatalmát az országban dacára a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége által támasztott ultimátumnak. A katonai hatalomátvételt támogatók közül több ezren gyűltek össze az egyik fővárosi stadionban, arra az esetre, ha fegyveres intervenció indulna az ország ellen. A 15 országot soraiban tudó Gazdasági Közösség vasárnap éjfélig adott határidőt a háziőrizetben tartott nigeri elnök szabadon engedésére és hivatalába történő visszahelyezésére, ellenkező esetben a juntának akár katonai beavatkozással kell szembenéznie.

Nigéria fővárosában szerdától péntekig tárgyaltak a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége hadsereg-parancsnokai. Ekkor véglegesítették a nigeri katonai beavatkozási tervet, amire azért volt szükség, mert meghiúsult minden próbálkozásuk, hogy érdemi tárgyalásokat folytassanak a nyugat-afrikai országban puccsot végrehajtó katonai junta vezetőjével – közölte az M1 Híradója.

A 15 országot tömörítő blokk vasárnap 23 óráig adott időt a puccs vezetőinek, hogy szabadon engedjék Mohamed Bazoum elnököt, és visszaállítsák a demokratikus uralmat az országban. Ellenkező esetben katonai beavatkozást rendelhetnek el.

Kapcsolódó tartalom

A részletek nem ismertek, de az államközösség mozgósításra szólította fel a tagországok hadseregeit. A katonai beavatkozás ötletét azonban nem támogatja mindenki.

Az algériai elnök például egyetért azzal, hogy Nigerben vissza kell állítani az alkotmányos rendet, de teljes mértékben elutasítja a fegyveres beavatkozást a szomszédos országban.

Úgy tűnik a katonai junta hívei is elszántak. Napok óta szimpátiatüntetéseket szerveznek országszerte, amelyek során hangsúlyozzák, hogy támogatják a puccsot. Bírálják a többi nyugat-afrikai országot, amiért pénzügyi és kereskedelmi szankciókat vezettek be Niger ellen. Nők, gyerekek és idősek is az utcákra vonulnak.

Kapcsolódó tartalom

„Ha az államközösség erői úgy döntenek, hogy megtámadják országunkat, át kell sétálniuk a testünkön. Nincs más országunk, csak Nigerünk van. Július huszonhatodika óta az ország úgy döntött, hogy átveszi a függetlenségét és szuverenitását, és ez a mi módszerünk ennek demonstrálására” – mondta egy férfi.

A szegény sivatagi ország már 1960-ban kivált a francia gyarmati közösségből, de még mindig erősen függ a nyugati segítségtől.

Niger francia és amerikai katonai támaszpontoknak ad otthont és eddig kulcsfontosságú partner volt az iszlamista felkelők elleni harcban. A kormány nagy szerepet vállalt a migráció megfékezésében, emellett keményen felléptek az embercsempészek ellen is. A Franciaországban élő nigeriek attól tartanak, hogy háborúhoz vezethet a konfliktus.

Kapcsolódó tartalom

„Teljes a bizonytalanság. Nem tudjuk az okokat, a puccsisták szándékát, nem ismerjük a programjukat, a terveiket. Csak azt tudjuk, hogy át akarják venni a hatalmat. És ez nagy aggodalomra ad okot” – mondta egy Párizsban élő nigeri nő.

Az egykori francia gyarmatot 2021 óta irányítja az első demokratikus elnökként megválasztott Mohamed Bazoum, akinek két nappal államfői beiktatása előtt már meghiúsítottak egy katonai puccsot.

Kapcsolódó tartalom