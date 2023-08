Manila szerint a kínai parti őrség vízágyúval lőtt egy Fülöp-szigeteki hajóra a Dél-kínai-tengeren

Fénysebességű fejlesztésre kényszeríti Kínát az Egyesült Államok exporttilalma

A jelek szerint az USA exporttilalma a csúcstechnológiás chipgyártás területén rákényszeríti Kínát a fénysebességű fejlesztésre. Most itt van: a fénysebesség és a fejlesztés is. A kínai sajtó ugyanis arról számolt be, hogy az egyik állami cég jelentős áttörést ért el a csúcstechnológiás chipgyártás területén.