Amerikai fiatal republikánus vezető: Magyarországnak védelmeznie kell az ezeréves közösségeit

Szigorított a magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályokon az Egyesült Államok. Az amerikai kormányzat biztonsági okokat emleget, mondván: a 2020 előtt honosított határon túli magyarokat nem világította át kellőképpen a magyar kormány, ami „kockázatot jelent” egy esetleges amerikai beutazás során. A kijelentést azonban árnyalja, hogy a Biden-kormányzat illegális migránsok tömegét engedi be az USA déli határon át, gyakorlatilag ellenőrzés nélkül. Nathan Berger, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubja alelnöke sok egyéb mellett ezt a helyzetet elemezte a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A New York-i Fiatal Republikánusok Klubja kritizálta és véleményt fűzött ahhoz, hogy az amerikai kormány korlátozást vezetett be Magyarország részvételét tekintve a vízummentességi programjában. A Biden-adminisztráció azzal érvel, hogy az egyedüli ok az amerikai nemzetbiztonságra jelentett kockázat, és nincsenek politikai megfontolások a programban való megfelelés feltételein túl.

– Én pedig azt mondom, hogy a Biden-kormány már rég világossá tette, hogy hajlandó a hatalmát eszközként felhasználni annak érdekében, hogy kikényszerítse a politikájához való idomulást. Azt is világossá tette, hogy

nem tartja tiszteletben Magyarországot, mint szuverén egységet, és ez az egyre eszkalálódó támadások legújabb megnyilvánulása. Célja, hogy megtörje a magyarokat.

Amerika manapság sok problémával találja szembe magát, a kormányunk központi kérdésként tekinti azt, hogy állandósítsa a háború jelentette pusztítást Ukrajnában, és kizárólag a kijevi rezsimmel működik együtt – annak ellenére, hogy az milyen hatást gyakorol az ukrán emberekre, és különösen az ukrajnai kisebbségekre. Teljes mértékben elítélendőnek tartom azt, ahogy az Egyesült Államok a magyarokra tekint és politikailag kezeli. Ahol pedig ez a nemzetbiztonsági érvelés megbukik, az az Egyesült Államok mexikói határa. A Biden-kormány próbálja jogtalanul megakadályozni Texas államot abban, hogy megvédje a határait. Ehelyett elősegítik, hogy aki csak akar, jöjjön, függetlenül attól, honnan származik, majd szétterítik az országban a tömegesen érkezőket. Szóval azzal érvelni, hogy bármely magyar nagyobb nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára, mint a határon átlépő ismeretlen emberek, teljesen nevetséges.

A magyar kormány pedig azoknak a magyaroknak a személyiségi jogaival érvel, akiknek adatait az amerikai kormány igényli. Az önök szervezete elismerését fejezte ki Magyarország felé, amiért védelmezi nemzeti kisebbségeit, akik a magyar határokon túl élnek. A személyiségi jogokra hivatkozás az ön véleménye szerint erős érv?

– Igen. Lehetőségünk volt találkozni kárpátaljai magyarokkal, amikor a közelmúltban Budapesten voltunk a CPAC Magyarország alkalmából. Hallottunk tőlük arról, hogy milyen fajta intézkedések érik őket az ukrán kormányzat részéről, valamint a sorozásokról is, amivel háborúba küldik őket. Egyébként pedig, ami miatt Magyarországnak ezeket a közösségeket védelmeznie kell az nem más, mint hogy a trianoni szerződésben éppen az Egyesült Államok és akkori szövetségesei megfosztották területének jelentős részétől. Ma pedig azt mondani, hogy a magyar kormány túlzásba viszi azt az erőfeszítést, hogy fenntartson ezer éves közösségeket, mint a teljes magyar kulturális közösség részét, egyszerűen nevetséges.

Az Egyesült Államok részéről tulajdonképpen egy fenyegetés, hogy a magyar nemzetiségűek adatait megosztja a kijevi kormánnyal, amivel azoknak az embereknek az életét is veszélybe sodorja. Ez a trianoni kés további megforgatása.

Azt hiszem, hogy az intézkedés folytatása annak a gonoszságnak, ami a budapesti amerikai követségről ered, és amit a csöppet sem diplomatikus David Pressman nagykövet tart fenn, akit Biden elnök helyezett oda.

A nagykövet bizonyította a teljes érzéketlenségét Magyarország és szuverenitása, Magyarország kultúrája, valamint Magyarország törekvése iránt arra is, hogy megvédje a gyerekeket.

A közösségi médiában tett bejegyzésben politikai agresszióként fogalmazták meg. Másfelől ugyanakkor lehet az intézkedés politikailag motivált lépés, egyfajta politikai elégtétel az ukrajnai háborúval szemben elfoglalt magyar álláspontért, vagyis, hogy Magyarország az igazi béke felé tesz lépéseket.

– A magyar pozíció teljesen világos, mégpedig, hogy (Magyarország) békét akar. Valamint a magyar kormány aggodalommal figyeli, hogy mi történik a kárpátaljai közösségekkel. Mi történne, ha lakóhelyükön keresztül katonai szállítmányok haladnának át? Az orosz agresszió célpontjává tenné őket. Az Egyesült Államok pedig kétségbeesetten próbálja Magyarországot kényszeríteni, miközben Magyarország szilárdan kitart álláspontja mellett. Ráadásul szerintem Ukrajna végül veszíteni fog, és ez csak idő kérdése. A gondolatmenet Washingtonban és a budapesti amerikai követségen úgy fest, hogy „ha a magyaroknak kellemetlenséget okozunk, akkor a véleményük megváltoztatására kényszeríthetjük őket”. Még csak nem is szövetségesként kezelik a magyarokat, hanem fogaskereket látnak bennük a szélesebb machinációkhoz.

Ha a fejünket és a fókuszt az Egyesült Államok felé fordítjuk, ott kedden példátlan dolog történt: Donald Trump korábbi elnök ellen újabb vádemelést történt. Némi cinizmussal azt is mondhatjuk, hogy Trumpnak már nagyon ismerős a helyzet. Ugyanaz a forgatókönyv is: megszellőzteti a vádemelést, és az bekövetkezik nem sokkal később. Gondolja, hogy a mostani vádeljárás különbözni fog az előzőektől?

– Csak néhány gondolat a legutóbbi vádemeléssel kapcsolatban. Az első, hogy a szólás jogának korlátozásáról szól. A vádban is szerepel: azt kifogásolják, amit Donald Trump mondott, ez pedig önmagában problémás. És persze az egész elképzelés is vitatható, amire felépítik a vádat, azaz, hogy ami 2021. január 6-án történt, az „felkelés volt”, amit én egyébként nem osztok, ott valami más történt. Viszont mindenképpen különbség a mostani vádemeléssel kapcsolatban a díszlet, ami például a lehetséges esküdtek körét illeti a fővárosban, Washingtonban, ahol kifejezetten gyűlölik Trump volt elnököt. Bármilyen ügyben megszavaznák, hogy elítélje a bíróság, tejesen függetlenül az ügytől.

Ami pedig az ügyet tárgyaló bírót illeti, tudható róla, hogy január 6-i ügyekben több alkalommal még az ügyészség indítványánál is súlyosabb börtönbüntetést szabott ki.

Ez a bíró mélyen hisz abban, hogy a január 6-i eseménysorozat egy alapjaiban bűnös dolog volt, és azt gondolom, rajta lesz azon, hogy Trump volt elnököt lecsukassa. Nem gondolom, hogy pártatlan lesz, vagy ennek bármi jelét mutatja majd.

Arra alapozhatjuk ezt, amit a hasonló korábbi ügyek tárgyalásain mondott. Teljes mértékben igazodik a Biden-kormány elgondolásához.

A kormány által kinevezett különleges ügyész, Jack Smith ugyancsak azon van, hogy „elkapja” Donald Trumpot. Ezt szerintem csak az akadályozhatja meg, hogy a vádak oly mértékben méltóságon aluliak és oly távol állnak a valóságtól, hogy nagyon valószínű, egy korrekt bíróság előtt nem állnának meg. Hozzáteszem, a korábbi elnöknek megvan az ereje a harchoz. Néhány hete láttam, és teljes mértékben a kampányára összpontosít és arra, hogy megnyerje az elnökválasztást. A vádakban megjelenő támadásokat elnézve, és az igazságügyi minisztérium megrögzöttségét arra, hogy végig vigye politikai törekvését, ez csak mozgósítja és növeli Trump elnök támogatottságát az előválasztásokon.

Lát ön, illetve lehet hasonló következtetéseket levonni a „magyar-ügyből” és a Trump-ügyből? Csak abban az értelemben, hogy a washingtoni adminisztráció mindkét esetben jogi érveket használ egy politikai vitában?

– Nagyon szomorú és sajnálatos ez, mert mi azt tartjuk magunkról, hogy egy becsületes és korrekt igazságügyi rendszerrel rendelkező ország vagyunk. Csakhogy most nem ez a helyzet. Azt látjuk, hogy a 2021. január 6-i események miatt megvádoltakat másképpen kezelik, mint az Antifa- és Black Lives Matter (BLM)-zavargások résztvevőit, akik városokat romboltak szét az éjszakai tombolásaikkal, azt követően, hogy 2020-ban George Floydot egy rendőr lelőtte. Továbbra is látjuk a példákat arra, ahogy az intézményeink kifordulnak önmagukból. Viszont az országot az erős intézmények tudják csak egyben tartani. Minél inkább eltérnek ezek a normáktól, előírásoktól, pártatlanságtól, annál gyengébbé és széttöredezettebbé válik az ország.