Videón, ahogy a gázolás után szurkálni kezd a plázában az ámokfutó

Az ámokfutás a Szöultól mintegy 20 kilométerre délkeletre fekvő Szongnamban, egy metróállomás közelében kezdődött.

A merénylő előbb autóval a tömegbe hajtott és három embert elgázolt, majd kiszállt és a bevásárlóközpont felé vette az irányt.

Az épület biztonsági kamerái rögzítették, amint a rövid, sötét hajú, szemüveges férfi kezében egy pengének látszó tárggyal a mozgólépcsőre lép.

Authorities are responding to the situation, and one suspect has been apprehended. pic.twitter.com/xe6cjn6xPK

Közben fekete felsőjének kapucinját is a fejére húzta, majd találomra szurkálni kezdte útjába kerülő áldozatait.

At least 13 people were injured in South #Korea when a man rammed a car into a sidewalk and then began stabbing people near a subway station in the city of Seongnam pic.twitter.com/Umjbsico3i

— RRN (@worldRRN) August 3, 2023