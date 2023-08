Meghalt egy nő, miután megivott két liter vizet

A 35 éves Ashley Summers július elején a családjával az indianai Freeman-tavon töltötte a függetlenség napi hosszú hétvégét.

A kirándulás utolsó napja különösen forró volt, a hőmérséklet a környéken elérte a 32 Celsius-fokot. A nő végig dehidratáltnak érezte magát, ami miatt négy kisebb üveg, azaz csaknem két liter vizet ivott meg körülbelül 20 perc leforgása alatt. Közben végig szomjúságra, fejfájásra, szédülésre panaszkodott.

Indiana mom Ashley Summers tragically died from water toxicity after reportedly drinking half a gallon (64 ounces) of water in just 20 minutes due to severe dehydration.

She was an organ donor, and her donations saved five lives. pic.twitter.com/lLoVbgtADc

— BoreCure (@CureBore) August 3, 2023