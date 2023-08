Ősszel indul a budapesti járat a brassói repülőtérről

Ősszel indul a budapesti közvetlen járat a brassói nemzetközi repülőtérről – jelentették be az erdélyi légikikötő üzemeltetői. A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér vezetői a létesítmény közösségi oldalán számoltak be a jövőben várható új úti célokról, melyek között a magyar fővárost is említették.

A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér vezetői a létesítmény közösségi oldalán számoltak be a jövőben várható új úti célokról, melyek között a magyar fővárost is említették. „Budapest is olyan desztináció, amelynél megvan a bizonyosság a járatok elindítására ősztől kezdődően” – írták. Arra, hogy melyik légitársaság működteti majd a budapesti járatot, nem tértek ki a közleményben, ez az információ egyelőre egyik Brassóból légi járatokat üzemeltető cég honlapján sem szerepel. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára egy július 18-i marosvásárhelyi szállodaavatón jelentette be, hogy megszületett a döntés a Budapest-Brassó közvetlen légi járat elindításáról. Így egy Székelyföldhez közel eső repülőteret lehet majd napi szinten elérni Budapestről – mondta. Brassóból szerdától a Wizz Air fapados légitársaság is működtet járatokat. A magyar érdekeltségű cég Londonba repül az erdélyi városból. A brit főváros Romániában a legkeresettebb külföldi úti célnak számít az ott dolgozó számos román vendégmunkás miatt. A Wizz Air gépei hetente háromszor – hétfőn, szerdán és pénteken – szállnak fel a brassói repülőtérről. Szeptembertől Dortmundba is indítanak innen járatokat, melyek szombatonként és keddenként üzemelnek. Kapcsolódó tartalom Elindult a légi közlekedés a Székelyföldet is kiszolgáló brassói repülőtéren „Történelmi pillanat! Mától szárnyra kap térségünk!” – írta a brassói landolás után közösségi oldalán Antal Árpád. A repülőtér vezetősége közleményében történelminek nevezte a Wizz Air brassói megtelepedését, és reményét fejezte ki, hogy a cég a jövőben több járatot indít Brassóból, mivel hosszú távú együttműködést szeretnének. Azt is közölték, hogy a Dan Air is új úti célokat ígért: a román légitársaság Párisba, Oslóba és Dubajba indít járatokat a brassói repülőtérről. Alexandru Anghel, a repülőtér igazgatója hangsúlyozta: azt szeretnék, ha minél több légitársaság telepedne meg Brassóban, minél több úti céllal és versenyképes árakkal. Ez a szomszédos megyék kívánsága is – tette hozzá. Júliusban, a repülőtér működésének első teljes hónapjában 10 044 utas fordult meg a terminálokban. A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőteret az első ilyen jellegű romániai zöldmezős beruházásként a Brassó megyei önkormányzat hozta létre és működteti. Június 15-én nyitották meg. A Székelyföldet is kiszolgálja, létrehozását a közeli Kovászna megye elöljárói is teljes mellszélességgel támogatták.