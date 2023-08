Menekülttáborban kitört összecsapások beszüntetésére szólított fel a libanoni elnök

A dél-libanoni Ajn el-Helva palesztin menekülttáborban kitört, halálos áldozatokat követelő harcok megfékezésére szólította fel csütörtökön Nadzsib Mikáti libanoni államfő Mahmúd Abbász palesztin elnököt.

Az Abbásszal folytatott telefonbeszélgetésben Mikáti a libanoni szuverenitás megsértésének nevezte az erőszakcselekményeket, és figyelmeztetett, hogy amennyiben az összetűzéseknek nem sikerül elejét venni, a libanoni hadsereg be fog avatkozni a táborban.

„Elfogadhatatlan, hogy az egymással szemben álló (palesztin) csoportok libanoniakat félemlítsenek meg” – áll az elnöki hivatal közleményében. Libanon palesztin menekülttáboraiban a rend fenntartása a palesztin szervezetek feladata, a libanoni biztonsági erők nem vesznek részt ebben.

Ajn el-Helvában július végén két iszlamista csoport és a Fatah párt aktivistái között törtek ki összecsapások, amelyeknek már legalább 13 halálos áldozata és sok sebesültje van.

A táborban csütörtök reggel viszonylagos nyugalom volt, többen viszont – sok család – a tábor közelében lévő Szaida városának egyik mecsetjében kerestek menedéket.

A Save the Children segélyszervezet úgy tudja, az összecsapások miatt 25 ezren menekültek el a táborból, köztük 12 ezer gyerek. A Nabaa libanoni segélyszervezet szerint sokan közülük környékbeli iskolaépületekben húzták meg magukat. A Save the Children felhívta a figyelmet arra, hogy rengeteg menekült család szorul segítségre, és olyan gyerekekről is tudni, akik menekülés közben elszakadtak a szüleiktől.

A Fatah azzal vádolja az iszlamistákat, hogy „terrorista táborrá” alakítanák Ajn el-Helvát, és megerősítette a hírt, miszerint a párt egyik tagja életét vesztette az összecsapásokban. Máhir Sabajta, a Fatah szaidai irodavezetője azt mondta, a táborban bizottságot hoztak létre a felelősök felkutatására és megbüntetésére.

Haszan Naszrallah, a Libanon déli, zömében síiták lakta részén befolyásos Hezbollah milícia vezetője tűzszünetet sürgetett, és leszögezte: a Hezbollának nincs köze az erőszakcselekményekhez. Sokan attól tartanak, hogy ha a harcok kiújulnak, akkor átterjedhetnek Szaidára is.

Ajn el-Helva Libanon legnagyobb palesztin menekülttábora, mintegy 80 ezer lakosa van, más becslések szerint 120 ezer.

A tábor lakossága nőtt, miután Szíriában élő sok palesztin is itt talált menedékre a Bassár el-Aszad szíriai elnök ellen 2011-ben kitört felkelést követően.

Az ENSZ palesztin menekülteket segélyező közel-keleti hivatalának (UNRWA) adatai szerint Libanonban több mint 450 ezer palesztin menekült él, többségük 12 menekülttáborban. A táborokban a körülmények sokszor rosszak, az ott élőkre különböző korlátozások vonatkoznak, elsősorban a munkavállalás terén.