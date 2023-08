Fekete szövettel borították be tüntetők a brit miniszterelnök házát

A Greenpeace UK által a korábban Twitter néven ismert X közösségi platformon közzétett képen négy tüntető látható az észak-angliai ingatlan tetején, akik közül ketten fekete szövettel borítják be a házat, míg a két másik aktivista egy „Rishi Sunak – Olajprofit vagy a jövőnk?” feliratú transzparenst tart a kezében.

Egy, a miniszterelnöki hivatalban dolgozó, meg nem nevezett forrás szerint a helyszínen a rendőrség is jelen volt.

„Nem fogunk bocsánatot kérni azért, hogy a helyes megközelítést alkalmazzuk energiabiztonságunk biztosítása érdekében, felhasználva az itthoni erőforrásainkat, hogy saját energiánk tekintetében soha ne függjünk az olyan agresszoroktól, mint Vlagyimir Putyin” – közölte a forrás.

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU

