Egy levél derített fényt az igazságra, keserű bosszút állt a férj a lottónyertes feleségén

A kaliforniai Denise Rossi 1996-ban a élete szerencséjét köszönhette lottónyereményének, a nő ugyanis 1,3 millió dollárral (461 millió forint) lett gazdagabb. Mivel válófélben volt, úgy döntött, hogy a férjével nem osztozik a pénzen, ezért a nyereményt eltitkolta előle.

