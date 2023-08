Tragédia! Bölcsődébe vitte volna unokáját, de nyolc órára a forró autóban felejtette

Meghalt egy 14 hónapos New York-i kislány, miután nagymamája nyolc órán át felügyelet nélkül hagyta egy forró autóban – írja az NBC News.

A 14-month-old girl has died after her grandmother left her unattended in a hot car in New York for eight hours, police say. https://t.co/KQyD8V2d86

