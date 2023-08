Hiába zárja körbe az USA Kínát? A klímaváltozás segíthet kitörni a gyűrűből a távol-keleti óriásnak

Egy orosz olajszállító tartályhajó 2017-ben jégtörő segítsége nélkül szelte át az Északi-sarkvidéket. Ez óriási dolognak számít, mivel amíg a hajók átlagosan 48 nap alatt jutnak el Kínából Európa legnagyobb kikötőjébe, Rotterdamba, addig a transzpoláris útvonalon ugyanez az út csak 19 napot vesz igénybe. Az egyre melegebb éghajlatnak köszönhetően az Északi-sarkkörön olvadni kezdtek a jégsapkák, így az emberiség történelmében először elérhetővé vált ez a terület a tengeri szállításra. Oroszország a régi ambícióit követve hatalmas befektetésekbe kezdett a térségben, Kínával karöltve.

Az Északi-sarknak egyre hangsúlyosabb szerep jut a nagyhatalmi relációban, mivel nem csak a globális kereskedelemben játszhat majd nagy szerepet, hanem eddig még fel nem tárt erőforrásokban gazdag terület – írja a PAGEO Geopolitikai Kutatóintézet.

Oroszország a partvonalai mentén húzódó északi tengeri útvonalat saját territóriumának tekinti. Ebből kifolyólag az oroszok egyik nagy beruházásai közé tartozik ezen útvonal fejlesztése. Jelentős összegeket fordítanak hajóépítésre, navigációs állomásokra és kikötőkre a transzpoláris út mentén.

Oroszország 110 milliárd dolláros megakikötőt épít a Tajmir-félszigeten

A projektet a globális olajipar legnagyobb befektetésének nevezik, amellyel Oroszország a sarkvidéki legnagyobb olajterminálját építi fel. A Rosznyeft olajvállalatnak először azonban ki kell építenie a szükséges infrastruktúrát is a területen. Építeni kell új autópályákat, két repülőteret, és a helyszínen létre kell hozni 15 falut – ahol az építkezésekhez szükséget négyszázezer munkás élhet – és több erőművet is ki kell alakítani a területen, hogy megkezdődhessen a projekt megvalósítása – számolt be róla a The B1M YouTube csatornáján.

Tavaly év elején 18 ezer tonnányi munkagépet, nehézfémeket, lakótereket és kommunikációs berendezéseket szállítottak a helyszínre, emellett pedig Oroszország egy 770 kilométer hosszú csővezetéket is épít, amellyel majd a kikötőbe szállítja az olajat. A szállítást 10 új tankhajó végzi majd Ázsiába.

Oroszország elkötelezettségét az északi útvonal felé az is megmutatja, hogy nemrégiben egy 889 millió dolláros, Polar expressznek becézett több mint 12 ezer kilométer hosszú optikai vezetéket is beüzemelt Teriberka és Vlagyivosztok között, ezzel jelentősen javítva a térségben az internet- és telefonkapcsolatokat.

A kikötő várhatóan 2025-re lesz működőképes, és a becslések szerint 25 millió tonna, 2030-ig pedig 100 millió tonna olajat fog szállítani a piacra.

Számos új vasútvonal is épül, hogy kiszolgálja az északi partvonalon a kikötőket, egy 500 km hosszú útvonal építése van folyamatban, amely a Középső-Urál hegységben található Permi határterületet köti majd össze több északi kikötővárossal, Arhangelszkkel és Indigával.

Bár a vállalkozás költségei igen magasnak tűnhetnek elsőre, elhalványulnak a várható nyereség mellett. Ez a kikötőóriás csak egy része a régióban tervezett fejlesztéseknek. Az orosz becslések szerint a projekt megvalósulásával a kikötő az ország GDP-jének évi két százalékos emelkedését eredményezi majd.

Oroszország komoly flottaépítésbe kezdett

Tavaly év végén jelentette be Oroszország, hogy az „Arktika” osztály hatodik elkészült példányát bocsátottak vízre. Mint mondták

ezekkel a hajókkal járhatóvá kívánják tenni az Európa és Kína közötti legrövidebb tengeri útvonalat, ezzel megerősítve Moszkva pozícióját északon a rivális Kanadával, Norvégiával és az Egyesült Államokkal szemben.

Moszkva stratégiai fontosságúnak tartja jégtörő flottáját. A nyári időszakban ugyan akár 8 hétre is teljesen eltűnhet a jég a transzpoláris útvonalon, a téli időszakban viszont minél több jégtörő hajó szükséges a térségben való gondtalan hajózáshoz.

Vlagyimir Putyin 2019 áprilisában kijelentette, hogy Oroszország fokozza a jégtörők építését, hogy jelentősen fellendítse a teherforgalmat az északi-sarkvidéki partvidéken. Az orosz elnök akkor azt mondta, hogy 2035-re legalább 13 nagy teherbírású jégtörő hajót üzemeltet majd Oroszország, amelyek közül kilenc lesz atommeghajtású – írja a Reuters.

Oroszország régóta látja a régióban rejlő potenciált

2007-ben Oroszország egy rafinált cselt talált ki, hogy magáénak nevezhesse az Északi-sarkot. Egy expedíció során egy olyan mélytengeri mini-tengeralattjárót küldtek le a Jeges-tenger fenekére, amely átfúrta magát a vastag jégtakarón és kitűzte az orosz zászlót a tengerfenéken.

Moszkva a 9 millió négyzetkilométeres leolvadó arktikus térség 40 százalékát követeli magának, UNCLOS – az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye – 234. cikkelyére hivatkozva. Az ezzel kapcsolatos igényét 2015 nyarán nyújtotta be az ENSZ-hez a Kreml.

A következő lépést 2019-ben tette meg a nagyhatalom, amikor az ország bejelentette az északi-tengeri útvonal fejlesztési tervét, amelynek lényege, hogy a következő években jelentősen növelje az orosz gazdaság fejlődését.

Az útvonal lényegében új alternatívát teremt az Európa és Ázsia közötti teherszállításban.

A transzpoláris útvonal kiváltja a jelenlegi sokkal hosszabb útvonalat, amely a Szuezi-csatornán keresztül vezet. Különösen a nyári hónapokban lesz kedvező ez az útvonal, amikor a tengert borító jég akár nyolc hétre is eltűnhet teljesen.

Az orosz állami tulajdonban lévő Roszatom és az arab emírségbeli DP World közösen épít kikötőket Murmanszkban és Vlagyivosztokban, amelyeket kifejezetten azzal a céllal terveznek, hogy az északi zord körülményekre kifejlesztett hajókról hagyományos teherhajókra pakolják át az árut. Azonban nem csak az Egyesült Arab Emírségek látja a lehetőséget az oroszországi infrastruktúrába való befektetésben.

Kína is nagyon vágyik új kikötőkre és új kereskedelmi útvonalakra

Ugyan a világot aggasztja az éghajlatváltozás és a sarkvidéki jég olvadása, egyes nemzetek a lehetőségeket is meglátták a Föld éghajlatának változásában. Jó példa erre Kína.

Kína-szakértők korábban már felhívták a figyelmet arra, hogy a térség komoly stratégiai jelentőséggel bír.

Biztonságpolitikai szempontból ugyanis Kína fenyegetésként éli meg az amerikai jelenlétet jelenlegi kereskedelmi útvonalain. Az Egyesült Államok és a térségbeli szövetségesei ugyanis bármikor képesek elzárni az útvonalakat a Kína számára nélkülözhetetlen erőforrások előtt, amelyek túlnyomó többségben a Perzsa-öbölből érkeznek a Malakka-szoroson keresztül.

Mivel jelenleg a legjobban járható hajózási útvonal az Északi-sarkon az orosz partok mentén halad végig, így Kína csakis Oroszországgal együttműködve érhet el sikereket, és valósíthatja meg ambícióit.

2018-ban Kína kijelentette, hogy együttműködik Oroszországgal, hogy egy új arktiszi „selyemutat” hozzanak létre, amelyet az északi-tengeri útvonalon képzelnek el. Erről együttműködési dokumentumot is aláírt a két nagyhatalom, valamint abban állapodott meg, hogy komoly befektetéseket tesznek a régióban.

A rövidebb táv és az alacsonyabb szállítási költségek mellett biztonságosabb is a transzpoláris útvonal

A tengeri kalózkodás nyújtja a legnagyobb fenyegetést a nemzetközi tengeri ágazatra. Ugyan a tengerészeti hatóságok számos intézkedéssel igyekezték kiküszöbölni a kalózkodás problémáját, bizonyos útvonalak még mindig sebezhetők, ezek közé sorolható a Szuezi-csatornán át vezető útvonal is, melyet előszeretettel fosztogattak például a szomáliai kalózok.

Az alternatív útvonal szükségességét az is megmutatta a 2021 márciusában történt incidens, amikor az Evergreen nevű konténerhajó keresztbefordult a Szuezi-csatornán, és teljesen eltorlaszolta hat napon keresztül az utat más kereskedelmi hajók elől, ezzel dollármilliárdos károkat okozva a kereskedelemben, és késéseket okozva a szállításban.

