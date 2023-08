Ferenc pápa békére szólította fel Európát a katolikus ifjúsági világtalálkozón

Ferenc pápa öt napot tölt Portugáliában, ellátogat a fatimai katolikus szentélyhez is. Az Ifjúsági Világtalálkozóra több mint egymillió fiatalt várnak a világ minden tájáról, az esemény tetőpontja a pápa vasárnapi miséje lesz.

Lisszabon felé tartó repülőútja közben az egyházfő kiemelte:

Az egyházfő első állomása a Lisszabontól nyugatra található belémi Nemzeti Palota volt, amely az elnök hivatalos rezidenciája, és egykor a híres portugál tengeri felfedező utak kiinduló állomása volt. A pápa Portugália tengeri történelmét idézve a mások iránti nyitottságra hívta fel a figyelmet a kormánytisztviselőkhöz és a diplomáciai testülethez intézett nyitóbeszédében.

– mondta, majd hozzátette: reményei szerint az Ifjúsági Világtalálkozó új lökést jelenthet az öreg kontinens számára az egyetemes nyitottság felé vezető úton.

