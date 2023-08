„Az oroszok vártak ránk” – nem erre számítottak az ukránok, gyilkos zónába rohantak

A vártnál nagyobb áldozatot követelt az ukránoktól, de végül sikerült elfoglalniuk egy romos falut. Miután a The New York Times már július közepén arról cikkezett, hogy az ukrán erők fegyverei és katonái 20 százalékát veszthette el az ellentámadásban, a Reuters hírügynökség most azt írja, Kijev ugyan elismeri, hogy az offenzíva lassan halad, de a parancsnokok szerint a megfontolt tempóra azért van szükség, hogy elkerüljék a magas veszteségeket.