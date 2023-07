Lezuhant egy felhőkarcolóról és meghalt a francia „pókember”

A rendőrség tájékoztatása szerint a 30 éves férfi holttestét egy épület teraszán találták meg a város Mid-Levels nevű elegáns negyedében. Hozzátették: a férfi extrém sportokat űzött, de a nevét hivatalosan nem közölték.

A hatóságok első vizsgálata alapján a férfi vélhetően az épület tetejéről esett le, de a rendőrség nem talált búcsúlevelet a helyszínen. Halálának pontos okát csak a boncolás után tudják megállapítani.

A helyi média, köztük a South China Morning Post című napilap szerint a 30 éves férfi nem más, mint Remi Lucidi. A lap egy névtelen forrása szerint Lucidit utoljára a lakóépületen egy 68. emeleti lakosztály ablakán látták bekopogni csütörtök este.

Remi Lucidi: French daredevil ‘falls to his death off skyscraper in Hong Kong’https://t.co/gCzebxJYzj

— Sky News (@SkyNews) July 31, 2023