Ukrán és orosz területeket is ért rakétatámadás

Ukrán dróntámadás érte Moszkvát hajnalban, de légitámadásokat jelentettek több ukrán nagyvárosból is, halálos áldozatok is vannak. Közben a frontvonalra látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy személyesen tájékozódjon az ukrán ellentámadásról. Vlagyimir Putyin orosz államfő pedig arról beszélt, hogy nem zárkóznak el a béketárgyalásoktól, de nehéz tűzszünetet kötni úgy, hogy az ukránok támadnak.

Hatalmas lyuk tátong egy toronyház oldalán Moszkva üzleti negyedében. A város polgármestere arról számolt be, hogy vasárnap hajnalban több épületet is találat ért a központban, azonban a támadásoknak nincsenek áldozatai.

Kapcsolódó tartalom

Egyszer csak egy robbanást hallottunk, olyan volt mint egy hullám, mindenki talpra ugrott. Utána mindent füst borított be és alig lehetett látni valamit. Felülről észrevehetőek voltak a lángok – mesélte egy szemtanú.

A védelmi tárca szerint az ukránok három drónt lőttek ki a fővárosra, Kijev viszont nem vállalt felelősséget a légicsapásokért.

Az orosz hatóságok elővigyázatosságból a közeli vnukovói nemzetközi repülőteret egy időre lezárták.

Egy kigyulladt oktatási épületről tett közzé felvételt az ukrán rendőrség, jelentésük szerint szombat este orosz rakéták csapódtak be Szumi régióban. A támadásnak halálos áldozata és öt sérültje van. Orosz rakétatámadást jelentettek kelet-ukrajnai Zaporizzsjából is. A hatóságok szerint legkevesebb két ember életét vesztette, tucatnyi épület rongálódott meg, köztük lakóházak is.

Kapcsolódó tartalom

Közben a donyeck megyei frontra látogatott Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök katonákkal találkozott, akik tájékoztatták az ellentámadásról, amely továbbra is Bahmut körül összpontosul. „Az ukrán nép nem sokat hall a különleges műveleti erőkről. A leghevesebb harcokban vesznek részt, de nyilvánosan nem beszélünk a munkájukról. Szeretném elmondani, hogy mindenki tudja, mit csináltok, az emberek tudják, hogy hősök vagytok, és sok minden függ tőletek. Mindig az első sorban harcoltok, köszönöm ezt és a szolgálatotokat. Dicsőség Ukrajnának!” – buzdította a katonákat Zelenszkij.

Kapcsolódó tartalom

Nincsenek komoly változások, nem fokozódnak a harcok a az ukrán fronton az orosz elnök szerint. Vlagyimir Putyin kiemelte, hogy a június elején indított ellentámadás alatt az ukránok 415 tankot és 1300 páncélozott járművet vesztettek, ezek kétharmada nyugati gyártmányú volt.

„Súlyos veszteségeket szenvedtek mind emberekben, mind felszerelésben. Talán csak annyi változott, hogy a katonákat páncélozott járművekkel hozzák a frontvonalhoz, ahol az emberek kiszállnak a járművekből, és a járművek azonnal eltűnnek. Nyilvánvalóan nagy becsben tartják a felszerelést, félnek az elvesztésétől. Gyalogosan támadnak. Kiteszik az embereket a tüzérségünknek és a tankjainknak” – fogalmazott az orosz elnök.

Kapcsolódó tartalom

Vlagyimir Putyin azután tartott sajtótájékoztatót, hogy pénteken az afrikai országok vezetőivel tárgyalt.

Az egyeztetésen a legfőbb téma a gabonaszállítmányok ügye volt. Az orosz államfő elismerte, hogy cégeik nagyobb haszonra tesznek szert, miután két hete felmondták a megállapodást, mivel magasabb áron tudják eladni a terményeket.

Azonban azt ígérte, hogy a haszonból befolyó többletadóval a szegény országokat támogatják, amelyek megszenvedték az akadozó szállítmányokat. Moszkva a tervek szerint havonta mintegy 50 ezer tonna gabonát adna ingyen.

Kiemelt kép: illusztráció