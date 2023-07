Kárpátaljáról jelentjük: Menekülnek Ukrajnából a hadköteles korú férfiak, miközben a politikusok luxus utazásokon vettek részt

Amennyiben csak a hivatalos beszámolókat követjük, akkor már az alapján is elmondható, hogy kiugróan megnövekedett az elmúlt időszakban az országot illegális módon elhagyni kívánó, többnyire 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak száma – mondta K. Debreceni Mihály.

Az M1 kárpátaljai tudósítója szerint nincs olyan nap, hogy a határőrség ne tenne közzé olyan felvételeket, amelyeken elfogott, Nyugatra tartó férfiak láthatók. Sokan közülük nem is a mozgósítás, hanem a jobb élet reményében indul útnak.

Hozzátette: a háború előtt megszokott volt Ukrajnában az ingázás. A férfiak többnyire az EU-ban dolgoztak és hazaküldték a családnak a megkeresett pénzt. Most mindez a határátkelés tilalma miatt ellehetetlenült. Ezért is próbálkoznak sokan tiltott módon az EU-ba jutni. A határőrség szóvivője épp a napokban jelentette be, hogy a háború másfél évvel ezelőtti kitörése óta húszezer illegális határátkelési próbálkozást akadályoztak meg. Hatezren hamis papírokkal, tizenháromezren pedig a zöldhatáron keresztül próbáltak kijutni Ukrajnából. Átlagosan napi húsz kísérletet hiúsítanak meg.

K. Debreceni Mihály szerint az ukránokat rendkívül felháborítja, hogy amíg a hadköteles korúak nem léphetik át az államhatárt, addig a politikusok kiküldetés címszó alatt méregdrága luxus utazásokon vesznek részt.

Legutóbb az ukrán kormánypárt, a Nép Szolgája befolyásos honatyájáról derült ki, hogy nem európai tárgyaláson van, hanem a Maldív szigeteken olyan szállodában nyaral, ahol egy éjszaka 3,5 millió forintba kerül.

„Őt végül látványosan kiléptették a pártból és lemondatták a mandátumáról. Sok ukrán politikus eleve Nyugaton él. Haza csak azért megy, hogy szavazzon a parlamentben. Az eset után a képviselőknek is megtiltották a határátlépést. A hadi állapotot és a mozgósítást november 15-ig meghosszabbították. Mindez sokak szerint az illegális határátlépés további növekedéséhez fog vezetni. Az embercsempészek egy-egy átkelésért egy fél lakás árát is elkérik. A tarifa 3-10 ezer euró között mozog” – mondta K. Debreceni Mihály, az M1 tudósítója.

