Ismét kínos helyzetbe hozta magát az amerikai elnök. Joe Biden ezúttal elfelejtette aláírni azt a rendeletet, ami miatt Maine államba utazott. Beszéde után elindult kifelé, amikor szóltak neki, hogy vissza kellene mennie a színpadra. Joe Biden az elmúlt években számtalanszor hozta magát kellemetlen helyzetbe.

Joe Biden egy Main állambeli gyárba látogatott pénteken, de ismét kínos helyzetbe került. Elfelejtette aláírni a rendeletet, ami miatt 1000 kilométert utazott.

Beszéde után egész egyszerűen elindult kifelé a teremből. Egyik segítője tartóztatta fel és jelezte neki, hogy vissza kellene mennie a színpadra

– számolt be az esetről a brit Independent című napilap.

Az amerikai elnök ezután gyorsan visszasietett, majd feledékenységét elbagatellizálva megjegyezte: „csak sok beszéd és a végén semmi tett”.

Legutóbb másfél hete hozta magát hasonlóan kellemetlen helyzetbe Joe Biden. Halkan, érthetetlenül mormolt, amikor az izraeli elnökhöz beszélt, aki feszengett és tanácstalanul nézett ki az újságírókra.

Az elnök korábban is használt már nem létező szavakat.

Függetlenség napi beszédében például azt mondta: az Egyesült Államok egy olyan nemzet, amely egy szóval definiálható „Awdsmfafoothimaaafootafootwhscuseme”.

A súgógéppel is többször akadt már gondja. Olyat is felolvasott, amit nem kellett volna, vagyis a neki szóló utasítást, amely úgy hangzott: idézet vége, ismételje meg a sort!

Az is előfordult már, hogy eltévedt a színpadon. Egyszer pedig a Fehér Ház kertjében sétált össze-vissza. Testőrei mutatták meg neki a kivezető utat. De volt olyan is, hogy a kezét nyújtotta egy nem létező személynek, és olyan is, amikor a levegővel beszélgetett.

Egy hónapja pedig a fegyvertartás szigorításáról szóló beszédét azzal zárta: „Isten óvja a királynőt!” Kijelentése fölöttébb kínos volt.

A közönség sem értette, miért éltette az amerikai elnök a brit királynőt, II. Erzsébet ugyanis tavaly szeptemberben elhunyt.

Az amerikai elnök láthatóan zavart volt. A meglepő kijelentés után hirtelen azt sem tudta, merre hagyja el a színpadot. Végül egy fotós sietett a segítségére.

Joe Biden rendszeresen botladozik is. Június elején az amerikai légierő-akadémia diplomaosztóján esett el. Hárman állították talpra.

Egy évvel korábban pedig az Air Force One lépcsője jelentett kihívást az elnöknek.

Először megbotlott, majd pár lépéssel később el is esett. Végül csak harmadik próbálkozásra jutott fel a gépre.

Joe Biden – a világ egyik nagyhatalmának elnökeként – számtalanszor hozta magát kínos vagy nevetséges helyzetbe. Többször azon is rajtakapták, hogy hivatalos programja során elaludt. Az Egyesült Államokban ezért régóta vitatéma, hogy a 80 éves elnök fizikailag és szellemileg alkalmas-e az ország vezetésére.