Az ukránok szerint visszafoglaltak egy donyecki települést, az oroszok cáfolnak

Egyre hevesebb harcok dúlnak az Ukrajna dél-keleti részén húzódó frontvonal mentén, ahol az ukrán és az orosz hadvezetés egyaránt harci sikerekről számolt be. Közben egy Szentpétervári fórumon az afrikai országok vezetői arra kérték az orosz elnököt, hogy térjen vissza a fekete-tengeri gabona-megállapodáshoz. Vlagyimir Putyin ingyenes gabona-szállítmányokat ígért a rászoruló országoknak, és közölte: Moszkva kész tárgyalni a békéről, ám Kijev és a Nyugat elzárkózik ettől.

Bahmut közelében nyomulnak előre az ukrán katonák – a leírás szerint ez látható azon a felvételen, amelyet pénteken tett közzé a 3. ukrán rohamdandár. Az elmúlt napokban az ezer kilométer hosszú frontvonal több szakaszán is intenzívebbé váltak a harcok.

Egymásnak ellentmondó hírek Sztaromajorszke elfoglalásáról

Kijevi források szerint az ukrán egységek péntekre virradóra felszabadították a Zaporizzsja megye közelében fekvő donyecki Sztaromajorszke nevű települést. Ez megkönnyítheti az ukrán előrenyomulást a kulcsfontosságú déli területek felé.

A moszkvai hadvezetés ugyanakkor azt állítja, hogy az orosz erők feltartóztatták a Sztaromajorszke irányából támadó ukrán egységeket. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség – katonai forrásokra hivatkozva – azt közölte, hogy Moszkva térségében az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán harci drónt.

Közben mélyül a globális gabonaválság: a búza világpiaci ára már több mint 10 százalékkal magasabb, mint a múlt hét elején, amikor Oroszország bejelentette, hogy nem újítja meg a fekete-tengeri gabonaszállításokról szóló egyezményt.

A fű látja a kárát, ha az elefántok harcolnak

Az ukrán agrártermékek exportjától jelentősen függő afrikai országok vezetői arra kérték Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy térjen vissza a megállapodáshoz. A Szentpéterváron rendezett Oroszorzság-Afrika csúcstalálkozón a meghívottak egy béketervet is megfontolásra ajánlottak Moszkvának.

„Egy afrikai mondás szerint, ha az elefántok küzdenek egymással, annak mindig a fű látja a legnagyobb kárát. Jelen esetben ez a búza, amely az afrikai országban alapvető táplálék, és amelyből most jelentős hiány van. Ezért nem szabad alábecsülni, vagy figyelmen kívül hagyni az afrikai kezdeményezést, amikor az orosz-ukrán konfliktus megoldásáról van szó” – fogalmazott a Kongói Köztársaság államfője.

Putyin: Moszkva kész tárgyalni a békéről, ám Kijev és a Nyugat elzárkózik ettől

Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva kész kiváltani az Afrikába irányuló ukrán gabona-exportot. Ezért a legsúlyosabban érintett országoknak egyenként több tízezer tonna gabonát szállít ingyen. Emellett katonai támogatást, fejlesztési segélyt és adósságkönnyítést is ígért. Ami a béketervet illeti, Vlagyimir Putyin közölte: nem Oroszország akadályozza a diplomáciai megoldást.

„A konfliktus alapja az, hogy az Egyesült Államok és a NATO Oroszország biztonságát fenyegeti. És ők nem hajlandóak tárgyalni a mindenkit, így Oroszországot is érintő biztonsági kérdésekről. A jelenlegi ukrán rezsim is elzárkózik az egyeztetéstől, ezt hivatalos rendeletben is kimondták. Mi készek vagyunk tárgyalni, de ezt nem kényszeríthetjük rájuk” – jelentette ki Vlagyimir Putyin.

Közeledik Moszkva és Phenjan

Moszkva Phenjannal is szorosabbra fűzné kapcsolatait – erről tárgyalt Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. A politikus a koreai háborút lezáró tűzszünet aláírásának 70. évfordulója alkalmából látogatott a kelet-ázsiai kommunista országba.

Az amerikai hírszerzés nemrég azzal vádolta Oroszországot, hogy élelmiszersegélyt ajánlott Észak-Koreának, fegyverekért cserébe. Moszkva ezt cáfolja.

