Csaknem 200 millió ember él a rendkívüli hőség és az árvizek fenyegetettségében az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok egyre nagyobb részén csaknem 200 millió ember, vagyis az ország lakosságának 60 százaléka él jelenleg a hőség és az árvizek veszélye miatt katasztrófavédelmi készültség alatt álló területen – jelentette pénteken az amerikai meteorológiai szolgálat.

A szolgálat szerint csütörtökön „veszélyes” hőhullám alakult ki a keleti területeken, amely helyenként – az északkeleti, New England-i régióban és Florida déli részén – heves zivatarok és villámárvizek kíséretében a hét végén is folytatódik.

Eközben a délnyugati és középnyugati államokban kitart, helyenként fokozódik a rendkívüli hőség.

A kánikula a régió valamennyi nagyvárosát sújtja, ami a meteorológiai szolgálat szerint magyarázatot ad az érintett lakosság igen magas számára.

Az előrejelzések szerint pénteken több melegrekord is megdőlhet a keleti part nagyvárosaiban – átlagosan 5,5-8 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklettel -, köztük Washingtonban, Philadelphiában és New Yorkban, ahol a magas páratartalom már csütörtökön is 38 Celsius-fok körüli hőérzetet keltett.

Az ország délnyugati és a déli síkságain már hetek óta változatlan rekordmeleg van nyomasztóan magas, 38 Celsius-fok feletti hőmérséklettel.

Az ország legnagyobb áramszolgáltatója, a PJM Interconnection szerdán 13 állam hálózatát érintő vészhelyzeti riasztást hirdetett, mivel a lakossági és az ipari légkondicionálás miatt fellépő túlterheltség miatt kétségessé vált a villamos energia zavartalan biztosítása a térségben. Hasonló riasztást adtak ki csütörtökön a középnyugati és északi államok, valamint Kaliforna energiaszolgáltatói is. A legnagyobb texasi energiavállalat ugyanakkor azt közölte, hogy hálózatuk a szokásos módon fog működni a szélsőséges időjárás közepette is.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a Copernicus klímaváltozást figyelő európai szolgálat az amerikai meteorológiai szolgálat közleményét megelőző napon, csütörtökön jelentette be, hogy a mostani július lehet évezredek óta a legmelegebb hónap.