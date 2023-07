Jelentkezett a rendőrségen egy csaknem négy éve Arizonában eltűnt autista tinédzser Montana államban

A közlemény szerint Glendale-ben, Phoenix egyik külvárosában eltűnt, jelenleg 18 éves Alicia Navarro egymagában tűnt fel a héten egy Arizona államtól több mint 1600 kilométerre fekvő montanai kisvárosban, mintegy 64 kilométerre a kanadai határtól, ahol besétált a helyi rendőrőrsre, ahol igazolta személyazonosságát.

Nearly four years after her disappearance, Alicia Navarro has been found alive. Navarro walked into a Montana police department and identified herself this week. She was just 14 years old when she went missing from her Glendale home in 2019.@GlendaleAZPD pic.twitter.com/wru2cgoYx7

