Járókerettel vertek halálra egy idősotthonban lakó nőt

Joan Hobbs azt követően vesztette életét, hogy egy 86 éves férfi beteg július 15-én bement a szobájába, és a járókeretével megütötte – írja a New York Post.

Mindkét lakó demenciával küzdött, és az ausztráliai Sydney közelében található Kirrawee-i idősek otthonában éltek.

Elderly woman, 89, is beaten to death by fellow nursing home resident suffering from dementia https://t.co/TIkEqrYr7r pic.twitter.com/NO4288OVcX

