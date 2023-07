Ferenc pápa fogadta a vietnami elnököt

Ferenc pápa csütörtökön fogadta Vo Van Thuong vietnami államelnököt – jelentette a Kathpress katolikus hírügynökség a Szentszék sajtószolgálatára hivatkozva.

A találkozó végével kiadott közös közlemény szerint a Vatikán megállapodásra jutott Vietnammal egy Hanoiba küldendő állandó pápai megbízottról, ami a kommunista állammal való teljes körű diplomáciai viszony felé vezető lépés lehet.

A felek egyben a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében állapodtak meg.

Vietnam és a Szentszék között egyelőre nincs hivatalos diplomáciai viszony, azonban a felek az utóbbi húsz év alatt fokozatosan közeledni próbáltak egymáshoz. Ennek keretében a néhai XVI. Benedek pápa 2013 januárjában fogadta Nguyen Phu Trong kommunista pártőtitkárt, 2016-ban pedig az akkori államelnököt, Tran Dai Quangot Ferenc pápa.

Kínához hasonlóan a Vatikán Vietnamban is egyezségekre törekszik az állammal, illetve pártvezetéssel, hogy biztosíthassák a helyi egyházszervezet függetlenségét, különös tekintettel a püspökök kinevezése terén.

Egy szentszéki tisztségviselő szerint a Vatikán hivatalosan és bizalmas úton is arra kérte Kínát, hogy tegye lehetővé pápai megbízott működését Pekingben. Diplomaták a Reuters hírügynökségnek elmondták, a Vatikán azt a reményt fűzi a Vietnammal most született megállapodáshoz, hogy ez segíthet Kínát is meggyőzni.